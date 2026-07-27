U mestu Pakovraće, kod uključenja na auto-put Miloš Veliki, zbog obilne kiše vidljivost je veoma slaba.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođena brzina kretanja.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za večeras pljuskove sa grmljavinom na jugu i severu zemlje.

"Do kraja dana u većini predela malo do umereno oblačno i suvo. Na jugu i jugoistoku promenljivo još ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a kasnije uveče na severu i severozapadu uz povećanje oblačnosti, mestimično je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, na severu i istoku i umeren, pretežno severozapadni i zapadni - navodi se u najnovijoj najavi RHMZ.

Prognoza za naredne dane

U utorak (28.07.) pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 33 stepena.

Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40.