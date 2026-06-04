Kupovina polovnog automobila do 10.000 evra može biti veoma dobra odluka, ali samo ako se pažljivo biraju modeli koji su poznati po dugotrajnosti i niskim troškovima održavanja.

Česta greška kupaca je da se vode isključivo cenom, dok je u praksi mnogo važnije koliko je motor pouzdan i koliko je vozilo jednostavno za servisiranje.

Automobili sa manje komplikovane elektronike i bez rizičnih tehničkih rešenja često se pokazuju kao najbolji izbor na duže staze.

Stručnjaci su najpre izdvojili pouzdane automobili koji se retko kvare:

Volkswagen Golf 7

Jedan od najpopularnijih izbora u ovom budžetu. Verzije sa 1.4 TSI benzinskim motorom ili 2.0 TDI dizelom smatraju se dobrim i izdržljivim opcijama. Ipak, kod modela sa DSG automatskim menjačem neophodno je proveriti da li je redovno servisiran, jer u suprotnom može predstavljati rizik.

Mazda 6 (druga generacija)

Ovaj model se ističe dobrom pouzdanošću i udobnom vožnjom. Benzinski motori iz MZR serije, posebno 2.0 i 2.5, poznati su po dugom veku trajanja ako se redovno održavaju. Slabija strana ovog automobila može biti pojava korozije, pa je pregled karoserije veoma bitan.

BMW serije 3 (F30)

U ovom cenovnom rangu obično se nalaze primerci sa većom kilometražom. Dizel verzije 318d i 320d sa manuelnim menjačem nude dobar balans između performansi i potrošnje. Kod ovog modela najvažnije je proveriti stanje lanca i celokupnog vešanja.

Kada su u pitanju japanski automobili preporučuje se Honda Accord.

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Poznata je po izuzetnoj izdržljivosti, posebno u verziji sa 2.0 i-VTEC benzinskim motorom koji važi za veoma dugotrajan. Jači 2.4 benzinski motor pruža bolje performanse, dok 2.2 i-DTEC dizel može biti nešto zahtevniji za održavanje, ali i dalje veoma ekonomičan.

Među polovnim automobilima koje stručnjaci preporučuju kao povoljne i pouzdane izdvaja se i skandinavski automobil Volvo S60 (druga generacija).



Ovaj model nudi visok nivo sigurnosti i udobnosti po pristupačnoj ceni, piše Telegraf.rs. Dizel motori D3 i D4 smatraju se najboljim izborom za svakodnevnu vožnju, dok T5 benzinska verzija donosi više snage, ali i veću potrošnju. Kod kupovine je važno obratiti pažnju na stanje automatskog menjača i verodostojnost kilometraže.