U 6 svetskih gradova mogu se probati originalni i tradicionalni dezerti.

Ako volite putovanja, obilazak znamenitosti i kulturnih spomenika, nemojte zaboraviti ni da uživate u lokalnim specijalitetima. Za ljubitelje slatkiša, ovi gradovi su pravi raj. U njima se mogu probati dezerti koji predstavljaju prava umetnička dela neverovatnog ukusa.

Evo koji svetski gradovi su poznati po nezaboravnim dezertima:

Pariz

Pariz je i dalje neprikosnovena prestonica za sve ljubitelje vrhunskih deserata. U čuvenim poslastičarnicama poput Ladurée i Pierre Hermé možete probati klasike kao što su ekleri, makaronsi, sufle i mille-feuille, koji se neprestano usavršavaju. Tradicionalni deserti čuvaju duh prošlih vremena, a savršena ravnoteža tehnike, estetike i ukusa ono je po čemu je francusko poslastičarstvo poznato širom sveta.

Beč

U Beču se istorija grada može upoznati i kroz njegove kolače. Čuvene bečke kafeterije, poput Café Sacher i Café Demel, idealna su mesta za degustaciju legendarne Saher torte, simbola austrijske prestonice. Pored nje, na svakom koraku možete pronaći štrudle, kremaste torte i druge tradicionalne poslastice. U Beču je desert mnogo više od hrane – on je deo kulture, ritual i simbol nekadašnjeg aristokratskog načina života.

Tokio

Japanska kultura slatkiša spaja eleganciju, minimalizam i vrhunsku preciznost. Među najpoznatijim poslasticama su vagaši od pirinča, moči, kolači sa zelenim čajem mača i taijaki – kolačići u obliku ribice punjeni slatkom pastom od crvenog pasulja. Poslastičarnice poput Hidemi Sugino i Dominique Ansel Tokyo poznate su po spoju perfekcionizma i maštovitosti, zbog čega je svet japanskih deserata posebna kulturna priča.

Napulj

Napuljska poslastičarska tradicija živi kroz brojne istorijske pekare i porodične recepte. Najpoznatija je sfoljatela – hrskavo lisnato pecivo u obliku školjke sa kremastim filom i notama citrusa. Tu je i baba al rum, mekani kolač natopljen sirupom od ruma, jedan od simbola Napulja. U ovom gradu recepti se prenose s kolena na koleno, a istorija se oseća u svakom zalogaju.

Lisabon

Pastel de nata danas je jedna od najpoznatijih portugalskih poslastica na svetu, ali mnogi tvrde da nijedna nije kao original iz Lisabona. Ove korpice od lisnatog testa, punjene svilenkastim kremom od jaja i zapečene do karamelizovane korice, osmislili su katolički monasi u manastiru Žeronimoš tokom 18. veka. Danas su jedan od najprepoznatljivijih simbola portugalske prestonice, piše 24 sata.hr.

Brisel

Brisel je grad u kojem je čokolada deo nacionalnog identiteta. Čuvena belgijska čokolada proizvodi se u bezbroj varijanti – od pralina i tartufa do punjenih čokolada najrazličitijih ukusa. Uz to, belgijski vafli nezaobilazna su poslastica koju bi trebalo probati upravo u gradu iz kog potiču.

Brisel čak ima i Muzej čokolade, što dovoljno govori o značaju koji ova poslastica ima u belgijskoj kulturi.