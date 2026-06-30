Stručnjaci za bezbednost u saobraćaju upozoravaju vozače iz Srbije koji kreću na letovanje u Grčku ili Crnu Goru da obavezno provere pritisak u gumama, jer visoke temperature tokom putovanja mogu izazvati opasan pretlak i pucanje pneumatika.

S obzirom na aktuelni talas vrućina, važno je pratiti stanje automobila pre i tokom puta. Prekomerno naduvane gume zbog toplote mogu dovesti do ubrzanog trošenja ili čak pucanja pneumatika, upozoravaju stručnjaci.

Pritisak u gumama raste tokom vrućine

„Na dugim letnjim vožnjama, posebno kada temperatura raste iznad 30 stepeni, gume se mogu previše napumpati zbog širenja vazduha u njima. Redovno proveravajte pritisak u gumama, i pre i posle dužih deonica, kako biste sprečili opasne situacije na putu“, savetuje portal DiscoverCars.com.

Stručnjaci dodaju da se pritisak u gumama prosečno poveća za 0,1 bar na svakih 10 stepeni, čak i kada automobil stoji.

Vodite računa o svom vozilu i sebi

Aleksandrs Buraks iz DiscoverCars.com napominje da u ekstremnim vrućinama nije dovoljno misliti samo na tehničko stanje automobila – važno je i vaše zdravlje.

„Tokom putovanja ka moru, u Grčku ili Crnu Goru, pobrinite se da ste hidrirani i odmorni. Držite boce vode pri ruci, pravite pauze na dužim deonicama i proverite da li klima uređaj i rashladni sistem automobila funkcionišu kako treba. To može biti presudno kada termometar pokazuje visoke temperature“, naglašava Buraks.