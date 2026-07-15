Prvo mesto u Evropi pripalo je hotelu „Castiglion del Bosco“ u Toskani, koji se nalazi na imanju starom 900 godina.

„Castiglion del Bosco“, hotel iz lanca „Rosewood“, dobio je ocenu 99,58 od mogućih 100 na glasanju za nagrade „World's Best Awards“, u kojem je učestvovalo 207.000 čitalaca.

Prelepi hotel ima 42 apartmana i 11 privatnih vila.

Zanimljivo je da se na imanju nalazi jedini privatni golf klub u Italiji, kao i istorijska vinariju „Castiglion del Bosco“ i vinogradi „Brunello di Montalcino“. Gosti vila imaju sopstvene bazene, dok glavni bazen hotela gleda na Montalčino i dolinu Dolina Orča, područje koje je na listi zaštićene kulturne baštine UNESCO.

Ponuda hrane jedan je od važnih razloga zašto se hotel nalazi na vrhu evropske liste. U njemu se, između ostalog, nalaze restoran Kampo del Drago sa dve Mišelinove zvezdice i Osterija La Kanonika.

Na globalnom nivou, titulu najboljeg hotela poneo je japanski hotel Patina Osaka, zahvaljujući pogledu na zamak u Osaki i velnes centru od 1.400 kvadratnih metara.

Među ostalim visoko rangiranim evropskim hotelima su Siks Senses Kran-Montana u Švajcarskoj, Il Sereno Lago di Komo u Tornu, Rouzvud Vila Magna u Madridu i Grand Hotel Ekselsior Vitorija u Sorentu, piše Travel and Leisure.