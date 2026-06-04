Treće osnovno javno tužilaštvo podiglo je optužni predlog protiv N. P. (54) zbog nasilničkog ponašanja u zgradi suda. Tokom incidenta navodno je vređao sudskog stražara, pretio zaposlenima i pesnicom udario jednog građanina.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv N. P. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u zgradi Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Tužilaštvo je predložilo da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora od pet godina, kao i da mu bude produžen pritvor koji mu je ranije određen.

Incident se dogodio 7. aprila ove godine na prvom spratu zgrade suda. Prema navodima optužnog predloga, N. P. je narušio javni red i mir grubim vređanjem, nasilničkim ponašanjem i upućivanjem pretnji zaposlenima u sudu.

Sukob počeo zbog upozorenja sudskog stražara

Kako se navodi u optužnom predlogu, do incidenta je došlo nakon što je sudski stražar B. R. upozorio okrivljenog da nije dozvoljeno zadržavanje u hodniku ispred sudnice i zamolio ga da pređe u čekaonicu, u kojoj se u tom trenutku nalazio veći broj građana koji su čekali početak suđenja.

Umesto da postupi po upozorenju, N. P. je, prema sumnjama tužilaštva, burno reagovao.

– Nakon upozorenja sudskog stražara da je zabranjeno zadržavanje u hodniku ispred sudnice i molbe da pređe u čekaonicu, okrivljeni je povišenim tonom grubo vređao oštećenog i drsko se ponašao, obraćajući mu se uvredljivim rečima, a potom ga je uhvatio za ruku – navodi se u saopštenju.

Pesnicom udario muškarca i izbio mu zub

Prema navodima tužilaštva, tokom incidenta okrivljenom je prišao i Ž. U, nakon čega ga je N. P. udario zatvorenom šakom u predelu lica.

Tom prilikom oštećeni je zadobio laku telesnu povredu u vidu iščašenja donjeg levog sekutića, nakon čega je zub morao da bude izvađen.

Kada je sudski stražar pokušao da savlada i zadrži okrivljenog, i sam je zadobio povrede.

– Oštećeni B. R. uhvatio je okrivljenog i oborio ga na pod, nakon čega je okrivljeni nastavio da galami i pruža otpor. Tom prilikom sudski stražar zadobio je lake telesne povrede u vidu nagnječenja čeonog predela glave i oguljotina na rukama – navodi tužilaštvo.

Predložen pritvor i zatvorska kazna

Treće osnovno javno tužilaštvo smatra da prikupljeni dokazi ukazuju na opravdanu sumnju da je N. P. izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Zbog toga je predloženo da mu sud izrekne kaznu zatvora u trajanju od pet godina, kao i da mu produži pritvor do okončanja krivičnog postupka.