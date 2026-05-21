Kupovina polovnog automobila često predstavlja veliki stres, posebno kada je budžet ograničen na nekoliko hiljada evra. Mnogi vozači strahuju od skrivenih kvarova, vraćene kilometraže i skupih popravki koje se mogu pojaviti ubrzo nakon kupovine.

Ipak, stručnjaci nemačkog auto-kluba ADAC ističu da i za budžet do 5.000 evra može da se pronađe pouzdan automobil za svakodnevnu vožnju — ukoliko se kupovini pristupi pažljivo.

Stariji automobil ne mora biti loš izbor

Automobili u ovoj cenovnoj kategoriji najčešće su stariji od deset godina i uglavnom imaju više od 150.000 pređenih kilometara. Međutim, velika kilometraža ne mora automatski značiti da je vozilo loše.

Stručnjaci naglašavaju da je mnogo važnije kako je automobil održavan i da li su servisi redovno rađeni.

Kod polovnjaka do 5.000 evra treba očekivati sitna oštećenja, tragove habanja i skromniju opremu, ali to ne mora uticati na bezbednost i funkcionalnost vozila.

Mnogo važnije je stanje motora, menjača, kočnica i vešanja, kao i eventualni tragovi korozije ili curenja ulja.

Gradski automobili često su najbolja kupovina

Za vozače sa ograničenim budžetom mali gradski automobili često predstavljaju najisplativije rešenje jer imaju niže troškove održavanja i manju potrošnju goriva.

Modeli poput Mitsubishi Space Star često se izdvajaju kao ekonomični i praktični za svakodnevnu vožnju.

Sjajan izgled može sakriti ozbiljne probleme

Jedna od najčešćih grešaka kupaca jeste donošenje odluke na osnovu izgleda automobila.

Sveže opran i ispoliran automobil može ostaviti odličan utisak, ali stručnjaci upozoravaju da lep izgled često može prikriti ozbiljne tehničke probleme ili tragove prethodnih oštećenja.

Zato se preporučuje detaljan pregled kod mehaničara ili u nezavisnom servisu pre kupovine.

Pregled podvozja, motora, kočnica i menjača može otkriti kvarove koji nisu vidljivi tokom kratkog razgledanja ili probne vožnje.

Posebnu pažnju treba obratiti na:

tragove curenja ulja

koroziju

stanje elektronike

rad klima uređaja

kvarove senzora i podizača stakala

Kod starijih automobila upravo sitni elektronski kvarovi mogu doneti neočekivano velike troškove.

Dokumentacija često otkriva pravo stanje vozila

Servisna istorija jedan je od najvažnijih pokazatelja kvaliteta polovnog automobila.

Servisna knjižica i računi mogu pokazati da li su ulje, kočnice, zupčasti kaiš i drugi važni delovi menjani na vreme.

Nedostatak dokumentacije može biti ozbiljan znak upozorenja jer povećava rizik od skupih kvarova nakon kupovine.

Vraćena kilometraža i dalje je česta prevara

Manipulacija kilometražom i dalje predstavlja jedan od najvećih problema na tržištu polovnih automobila.

Stručnjaci savetuju da kupci pažljivo proveravaju podatke iz servisne istorije, tehničkih pregleda i računa od servisa.

Ako vozilo staro deset ili petnaest godina ima neuobičajeno malu kilometražu, potreban je dodatni oprez.

Istrošenost volana, sedišta, menjača i papučica često može mnogo bolje pokazati stvarno stanje automobila nego broj prikazan na instrument tabli.