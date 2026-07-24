Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih mera koje će biti sprovedene tokom avgusta i septembra, a koje obuhvataju snižavanje cena lekova, više jednokratnih isplata i najavu povećanja plata i penzija.

Od 1. avgusta niže cene lekova, a od septembra nove isplate

Vučić je rekao da će od 1. avgusta na snagu stupiti niže cene lekova, ističući da je država dugo radila na tome da obezbedi povoljnije uslove za građane.

– Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došlo – rekao je Vučić.

Govoreći o isplatama, naveo je da će penzije biti isplaćene u uobičajenim rokovima od 2. do 10. u mesecu, dok od 14. septembra počinje isplata dodatne pomoći.

Kako je objasnio, novac će dobiti korisnici boračke zaštite, socijalno ugrožene kategorije i poljoprivredni penzioneri.

Prema njegovim rečima, oni sa penzijama do 32.000 dinara dobiće 35.000 dinara, dok su predviđene i isplate od 27.500, 25.000 i 20.000 dinara za ostale kategorije penzionera, u skladu sa kriterijumima koje je država utvrdila.

Vučić je dodao da će dodatna sredstva dobiti i svi borci obuhvaćeni boračkom zaštitom, kao i korisnici socijalnih davanja.

Isplate iz Akcionarskog fonda od 22. septembra

Predsednik je najavio da će od 22. septembra početi isplate iz Akcionarskog fonda, ali da će prethodno biti neophodno da se izmeni zakon.

Kako je objasnio, važeći propisi iz 2007. i 2008. godine predviđaju pravo samo za lica koja su do tada bila punoletna, zbog čega država mora da sprovede isplate i naslednicima preminulih građana koji su imali to pravo.

– Moramo u međuvremenu da promenimo zakon, jer je neko napravio veoma glup zakon 2007. i 2008. godine – rekao je Vučić.

On je naveo da će zbog toga pojedini građani, kao naslednici, primiti sredstva više puta, pa će neki dobiti 6.000, pojedini 12.000, a neki čak 18.000 dinara.

Prema njegovim rečima, država će ukupno realizovati 7.668.000 isplata, a cilj izmena zakona je da pravo ostvare i punoletni građani koji po postojećem propisu na to ne bi imali pravo.

Početkom septembra stižu vesti o povećanju plata i penzija

Vučić je najavio i da će početkom septembra javnost biti obaveštena o novom povećanju plata u javnom sektoru i penzija.

– Početkom septembra obavestićemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu. Da li će to biti petog, šestog, sedmog ili osmog septembra, ne znam tačan datum, ali tada građani mogu da očekuju velike odluke – poručio je predsednik.