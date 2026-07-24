Komandant iranskog Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, general-major Ali Abdolahi, uputio je oštro upozorenje američkim snagama, tvrdeći da je Iran usvojio novu „jednačinu“ za delovanje na bojnom polju.

Prema navodima iranske državne televizije IRIB, Abdolahi je poručio da će svaka smrt iranskog građanina biti praćena smrću jednog američkog vojnika.

Iran proglasio novu „jednačinu“ na ratištu

Abdolahi je rekao da je reč o pravilu čiju je primenu Iran, kako tvrdi, već pokazao neprijatelju.

– Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije već pokazali neprijatelju, od ovog trenutka smatramo konačnom i zvanično saopštenom jednačinom na bojnom polju – izjavio je iranski general.

Potom je uputio direktnu pretnju američkim snagama.

– Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslat u pakao – rekao je Abdolahi.

On je dodao da je Iran za američke vojnike pripremio, kako se izrazio, „besplatne i direktne karte za pakao“.

Tenzije eskalirale posle propasti primirja

Regionalne tenzije dodatno su porasle tokom prethodne dve sedmice, nakon što je američki predsednik Donald Tramp 8. jula objavio da primirje predviđeno Memorandumom o razumevanju iz Islamabada više nije na snazi.

Od tada su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili napade. Vašington je, prema dostupnim navodima, gađao ciljeve unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je napao američke vojne objekte i opremu u više zemalja regiona.

Tvrdnje sukobljenih strana o obimu napada, pogođenim ciljevima i posledicama nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: IRIB