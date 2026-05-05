Da li nesvesno oštećujete lak svog automobila svaki put kada ga perete? Iako moderni lakovi izgledaju impresivno – duboki, sjajni i postojani – zapravo su osetljiviji nego što mislite i zahtevaju pažljiviju negu.

Zato stare metode, poput deterdženta za sudove i grubih sunđera, danas mogu napraviti više štete nego koristi. Automatske perionice su praktične, ali kriju jedan problem – četke koje peru vozila često zadržavaju pesak i prljavštinu od prethodnih automobila.

Kada dođe red na vaš auto, te čestice deluju poput šmirgle i ostavljaju sitne ogrebotine. Rezultat su takozvani „swirl“ tragovi i mikrooštećenja, koja se često primete tek kada već bude kasno.

Bezkontaktne perionice deluju kao bezbednija opcija jer nema četki, ali koriste jače hemikalije kako bi uklonile prljavštinu. Te hemikalije mogu oštetiti zaštitni sloj laka, vosak, pa čak i plastične delove. Zbog toga ih treba koristiti umereno i sa oprezom.

Stručnjaci preporučuju metodu sa dve kante kao najsigurniji način pranja. Ističu da je to najbezbednija metoda ako želite da sačuvate lak.

Potrebno vam je:

dve kante (jedna sa šamponom, druga sa čistom vodom)

rukavica ili krpa od mikrofibera

crevo i peškir za sušenje

Auto se pere odozgo nadole, a rukavica se nakon svakog poteza ispira u kanti sa čistom vodom. Tako se prljavština ne vraća na lak i ne izaziva ogrebotine, piše drive.

Na kraju, vozilo se ispere i pažljivo osuši.