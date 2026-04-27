Automehaničari ističu da su ispravne automobilske gume najvažnije za bezbednu vožnju.

Njihovo stanje je presudno, naročito tokom toplijih meseci kada se asfalt zagreva. Pre svega, važno je proveriti pritisak u gumama i prilagoditi ga opterećenju vozila. Takođe, obratite pažnju na pukotine, izbočine ili znakove neravnomernog habanja guma. Ako primetite bilo šta sumnjivo, vreme je za odlazak kod vulkanizera.

Jednako je važno proveriti sve tečnosti i ulja, koji predstavljaju „krvotok“ motora. Nije dovoljno proveriti samo nivo motornog ulja, već i njegovu boju – ako je tamno i gusto, vreme je za zamenu. Obavezno proverite i rashladnu tečnost (antifriz), koja sprečava pregrevanje motora, što je čest uzrok kvarova tokom letnjih gužvi.

Ne zaboravite ni tečnost za pranje stakala, koja se tokom toplijih dana troši znatno brže.

Automehaničari savetuju da, pre nego što krenete na duži put, „testirate“ automobil kratkom vožnjom.Obratite pažnju na zvukove, vibracije i ponašanje vozila – ovo nije rutinska vožnja, već prilika da uočite potencijalne probleme.

Ako čujete neobične zvuke poput škripanja ili „zujanja“ iz točkova, moguće je da su u pitanju istrošeni ležajevi ili CV zglob. Ukoliko automobil vuče u stranu, to može ukazivati na loše podešenu geometriju ili neravnomerno potrošene gume. Takođe, obratite pažnju na kočenje – ako se javlja tresenje ili škripa, možda su diskovi deformisani ili su kočione pločice istrošene. Mekana papučica kočnice može biti znak problema sa pločicama ili kočionom tečnošću.

Ako primetite da farovi trepere dok auto radi u mestu, moguće je da postoji problem sa alternatorom, kaišem ili kontaktima na akumulatoru. Sve su to signali koje ne treba ignorisati pre nego što krenete na put, piše mobil.