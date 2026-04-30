Ako na put krećete automobilom, najvažnije je da vožnja bude bezbedna i bez neprijatnih iznenađenja.

Zato je pre polaska važno proveriti osnovne stvari na vozilu – od guma i tečnosti do dokumentacije. Dobra priprema može vam uštedeti i vreme i novac, ali i sprečiti kvarove na putu.

Gume – najvažniji kontakt sa putem

Gume su ključ bezbedne vožnje, jer predstavljaju jedinu vezu automobila sa kolovozom. Pre putovanja obavezno proverite pritisak u gumama i prilagodite ga opterećenju vozila.

Takođe, važno je obratiti pažnju na dubinu šare, koja zakonski ne sme biti manja od 1,6 mm, ali je za sigurnu vožnju preporučljivo da bude i veća. Ako primetite pukotine, neravnomerno trošenje ili oštećenja, najbolje je da posetite vulkanizera pre puta.

Tečnosti i akumulator – „krvotok“ automobila

Provera tečnosti je sledeći važan korak. Motorno ulje treba da bude na odgovarajućem nivou i dobre boje – ako je pregusto ili previše tamno, vreme je za zamenu.

Rashladna tečnost (antifriz) sprečava pregrevanje motora, što je čest problem tokom vožnje u kolonama. Ne zaboravite ni tečnost za pranje stakla, koja se tokom proleća i leta brže troši zbog prašine i insekata.

Iako se često misli da akumulator pravi probleme samo zimi, visoke temperature ga mogu dodatno opteretiti. Ako automobil teže pali ili primetite koroziju na klemama, razmislite o proveri u servisu – posebno ako je baterija starija od tri godine.

Kočnice, klima i vidljivost

Ispravne kočnice su ključ bezbednosti i tu nema kompromisa. Ako čujete škripanje, osećate vibracije ili vam papučica deluje „mekano“, obavezno proverite sistem pre puta.

Klima-uređaj nije samo pitanje komfora – on direktno utiče na koncentraciju tokom vožnje. Ako slabije hladi ili se oseća neprijatan miris, potrebno je servisiranje.

Dobra vidljivost je jednako važna. Očistite sva stakla, proverite brisače i zamenite ih ako ostavljaju tragove. Ne zaboravite ni svetla – proverite da li rade kratka, duga, stop svetla i migavci.

Obavezna oprema i dokumenta

Pre polaska obavezno proverite da li u automobilu imate svu zakonski propisanu opremu: sigurnosni trougao, reflektujući prsluk i komplet prve pomoći.

Proverite i dokumentaciju – saobraćajnu dozvolu i polisu osiguranja. Ako putujete u inostranstvo, informišite se o dodatnim pravilima i opremi koja je potrebna u drugim državama.

Kada posetiti servis?

Čak i ako sve deluje u redu, stručnjaci savetuju da veće servise ne radite neposredno pred put, već nekoliko nedelja ranije. Kratak pregled u servisu pre polaska može vam pomoći da izbegnete kvarove i stres tokom putovanja.

Dobra priprema automobila ključ je bezbednog putovanja, posebno tokom praznika kada su gužve na putevima veće.