Najmanje pet osoba poginulo je kada je automobil sleteo sa puta i pao sa visine od oko 20 metara, nakon čega se zapalio, u mestu Sara, u departmanu Ardeš, na jugoistoku Francuske, saopštile su francuske vlasti.

Vatrogasci su intervenisali oko 14.00 časova zbog vozila koje je izletelo sa kolovoza i survalo se niz padinu, prenosi Figaro.

Po dolasku na lice mesta, automobil je već bio u potpunosti zahvaćen vatrom.

Prema navodima vatrogasne službe, u vozilu je uočeno najmanje pet tela, dok su putnici bili starosti između 17 i 20 godina.

U akciji je učestvovalo ukupno 42 vatrogasca, uključujući i specijalizovane timove za intervencije u nepristupačnim uslovima, kao i ronilačka ekipa.

Saobraćaj na regionalnom putu RD 270 bio je u potpunosti obustavljen.

Kako navode lokalne vlasti, ovo nije prvi put da se na toj deonici dogodi tragedija. Na istoj saobraćajnici su u aprilu 2022. godine, tokom auto-relija poginuli vozač i suvozač.

(Tanjug)