Sve veći broj novih automobila u Sjedinjenim Američkim Državama danas dolazi bez jedne nekada standardne opreme – rezervnog točka. Nekada nezaobilazan deo svakog vozila, služio je kao prva pomoć u slučaju probušene gume, ali ga proizvođači sve češće izostavljaju.

Umesto njega, u vozila se ugrađuju setovi za brzu popravku, koji zauzimaju manje prostora i smanjuju ukupnu težinu automobila. To doprinosi nižoj potrošnji goriva i većoj efikasnosti, što je jedan od glavnih razloga za ovu promenu u dizajnu.

Ovi kompleti funkcionišu tako što se u oštećenu gumu ubrizgava specijalna tečnost koja zatvara manja oštećenja, dok kompresor vraća pritisak u gumi. Na taj način vozač može da nastavi vožnju do prve vulkanizerske radionice. Ipak, reč je o privremenom rešenju.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi sistemi ne mogu u potpunosti zameniti rezervni točak. Oni mogu biti korisni u hitnim situacijama, ali nisu pouzdani kod većih oštećenja, naročito kada je oštećena bočna strana gume. U takvim slučajevima jedino rešenje ostaje zamena gume.

Dodatni problem je što sredstva za zaptivanje mogu otežati kasniju popravku, pa čak i oštetiti unutrašnjost gume. Zbog toga mnogi stručnjaci iz auto-industrije i dalje smatraju da je rezervni točak sigurnija i praktičnija opcija, posebno za vozače koji često putuju na duže relacije ili kroz područja gde pomoć nije lako dostupna.

Iako moderni automobili donose nova rešenja i tehnološka unapređenja, kada je reč o sigurnosti na putu, klasičan rezervni točak i dalje ostaje najpouzdaniji izbor.