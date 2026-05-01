Žestoka saobraćajna nezgoda dogodila se danas u naselju Maršić kod Kragujevca, kada su se sudarili kombi i putničko vozilo.

Prema informacijama sa lica mesta, u udesu ima lakše povređenih osoba, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta. Na mestu nezgode intervenisale su nadležne službe, a saobraćaj se odvijao usporeno do završetka uviđaja, navodi Instagram stranica ikragujevac.

Uzrok sudara za sada nije poznat i biće utvrđen istragom.

Nadležni apeluju na vozače da budu dodatno oprezni u saobraćaju i da brzinu prilagode uslovima na putu.

