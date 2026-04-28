Klasična ručna kočnica polako nestaje iz upotrebe, a u savremenim automobilima sve češće je zamenjuje električna parkirna kočnica. Ovaj sistem donosi veću udobnost, posebno u gradskoj vožnji i na uzbrdicama, jer može automatski zadržati vozilo dok ne krenete.

Ipak, jedno pitanje se stalno ponavlja među vozačima – šta se dešava ako se električna kočnica aktivira tokom vožnje?

Za razliku od stare ručne kočnice, gde bi naglo povlačenje moglo da blokira zadnje točkove i dovede do proklizavanja, savremeni sistemi su znatno pametniji. Elektronika u vozilu prepoznaje da je automobil u pokretu i ne dozvoljava naglu blokadu. Umesto toga, aktivira se kontrolisano kočenje uz pomoć sistema kao što je ABS, koji postepeno usporava vozilo i čuva stabilnost.

Drugim rečima – neće doći do „zakočenja na silu“ kao nekada, ali to ne znači da je ovakvo korišćenje bezbedno ili preporučljivo.

Stručnjaci upozoravaju da električna parkirna kočnica nije namenjena za upotrebu tokom vožnje. Iako se aktivira pritiskom na dugme, njen mehanizam i dalje radi na principu koji može mehanički ili hidraulički zadržati točkove. Zbog toga njeno korišćenje u pokretu stvara dodatno opterećenje na sistem i može dugoročno dovesti do habanja ili oštećenja.

Još jedna važna razlika u odnosu na klasičnu ručnu kočnicu jeste način korišćenja. Električna verzija je zamišljena kao sredstvo za statičko kočenje – dakle, koristi se kada vozilo već miruje. U praksi to znači da bi automobil trebalo potpuno zaustaviti pre nego što aktivirate kočnicu.

Kod vozila sa manuelnim menjačem preporučuje se da se pre toga ubaci u prvu brzinu, dok se kod automatskih menjača ručica postavlja u položaj „P“. Tek tada se uključuje parkirna kočnica, čime se obezbeđuje maksimalna sigurnost i rasterećenje sistema.

Iako moderna tehnologija omogućava određeni nivo zaštite i u nepredviđenim situacijama, osnovno pravilo ostaje isto – električna parkirna kočnica nije zamena za kočenje tokom vožnje. Njena prava uloga je da obezbedi vozilo kada se zaustavi, a pravilna upotreba je ključ da bi sistem dugo i pouzdano funkcionisao.