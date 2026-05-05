Iako sezona najveće aktivnosti pauka počinje tek početkom septembra, u maju je već primetan porast njihove aktivnosti.

Topli uslovi podstiču pauke da izađu iz zimskog mirovanja, pa se u ovo doba godine češće viđaju. Takođe, jaja koja su položena u prethodnim sezonama često počinju da se izlegu upravo sada, zbog čega se može primetiti više ovih insekata.

Iako je veća verovatnoća da ćete pauke sresti u kući ili bašti, oni mogu ući i u automobile, jer im to pruža toplo, tamno i zaklonjeno mesto za skrivanje. Zato, kako biste izbegli neprijatno iznenađenje dok vozite, vredno je preduzeti mere kako biste ih držali podalje.

Automobilski stručnjak Li Kerolajn iz kompanije za autootpad LJC Autospares upozorava da vozačima paukovi mogu da odvuku pažnju i da dovedu do nepažljive i nesmotrene vožnje. Da bi se izbegao ovaj problem, vozačima se savetuje da koriste prirodna sredstva za odvraćanje u automobilima, a to uključuje postavljanje kora limuna u automobilu.

Pauci imaju veoma osetljiv miris i ne vole jake arome, posebno citrusno voće poput limuna. Stoga, vozači mogu da ga iskoriste tako što će postaviti koru limuna a kontrolnu tablu ili na pod, ili da naprave domaći sprej od kora i njime isprskaju celo vozilo.

Stručnjaci predlažu da se kore limuna potope u ključalu vodu, zajedno sa nekoliko kapi eteričnog ulja, i da se ostavi preko noći pre nego što se prebaci u bočicu sa raspršivačem.

Ako nemate limun pri ruci, možete koristiti i kore pomorandže, grejpfruta ili limete i dodati neke druge jake mirise koje pauci ne vole, poput čajevca, mente ili cimeta.

- Pauke odbijaju određeni jaki mirisi, tako da unošenje mirisa poput citrusa, mente i čajevca u unutrašnjost vašeg automobila putem osveživača vazduha može pomoći da ih odvrati. Još jedan miris koji pauci mrze je cimet, tako da stavljanje osveživača vazduha sa mirisom cimeta ili običnih štapića u vaš automobil takođe može biti efikasno rešenje - navela je Li Kerolajn.

Dodala je da održavanje čistoće vašeg automobila i iznutra i spolja je važno za odvraćanje pauka i uklanjanje insekata kojima se hrane, poput muva. Pauci će prirodno gravitirati ka tamnim, zaklonjenim prostorima, što uključuje sve odbačene kese, omote i kutije koje možda imate okolo.

Stručnjaci takođe preporučuju čišćenje ventilacionih otvora u automobilu i proveru zaptivača oko prozora, jer oni mogu poslužiti kao ulazne tačke za pauke, piše Express-