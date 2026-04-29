Iako deluje kao sitnica, ova oznaka zapravo ima vrlo praktičnu funkciju – pomaže vam da vozite ekonomičnije i smanjite potrošnju goriva bez dodatnog napora.

Oznaka „E“ dolazi od reči „eco“, odnosno ekonomični režim vožnje. Njena glavna svrha je da vas podseti da vozite u optimalnom opsegu obrtaja, bez nepotrebnog opterećenja motora. U praksi, to znači da menjate brzine ranije i izbegavate visoke obrtaje koji troše više goriva.

Kada vozite u ovom režimu, motor radi mirnije i stabilnije, što se direktno odražava na potrošnju. Upravo zato se „E“ često koristi tokom vožnje na otvorenom putu ili autoputu, gde nema čestih zaustavljanja i ubrzanja. U takvim uslovima, automobil može da održi konstantnu brzinu uz minimalnu potrošnju goriva.

Osim što pomaže da uštedite novac na gorivu, ovaj način vožnje ima još jednu važnu prednost – čuva vaš automobil. Motor se manje zagreva, a delovi se sporije troše jer nema naglih promena u radu. Dugoročno gledano, to može značiti i manje kvarova i niže troškove održavanja.

Zanimljivo je da mnogi vozači ne koriste ovu opciju svesno, iako im je stalno „pred očima“. U stvari, „E“ nije dodatna brzina, već smernica kako da već postojeće brzine koristite na efikasniji način. Zato se često poredi sa vožnjom u višem stepenu prenosa, kada automobil troši manje, a radi optimalno.

Treba imati na umu i da oznake na menjaču mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača automobila. Pored „E“, možete naići i na druge oznake koje označavaju specifične režime vožnje, poput sportskog ili onog prilagođenog teškim uslovima na putu. Ipak, suština je ista – svaka oznaka ima za cilj da poboljša kontrolu nad vozilom i prilagodi vožnju različitim situacijama.

Na kraju, oznaka „E“ nije tu bez razloga. Ona je mali, ali koristan vodič koji vam pomaže da vozite pametnije, štedljivije i bez nepotrebnog trošenja goriva.

Ako želite da smanjite troškove i produžite vek svog automobila, dovoljno je da obratite pažnju na ovaj jednostavan detalj tokom vožnje.