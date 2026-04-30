Ova funkcija je posebno korisna tokom letnjih dana jer pomaže da se kabina brže ohladi, ali i da se izbegnu neprijatni mirisi i izduvni gasovi iz spoljašnje sredine.

Ipak, iako deluje praktično, stručnjaci upozoravaju da preduga upotreba recirkulacije vazduha može imati negativne posledice po zdravlje i koncentraciju vozača.

Kako funkcioniše recirkulacija vazduha u automobilu?

Kada uključite ovu opciju, automobil zatvara dotok spoljašnjeg vazduha i počinje da koristi već postojeći vazduh iz kabine. To znači da se prostor brže hladi ili zagreva, što je posebno korisno u gradskoj vožnji ili tokom velikih gužvi.

Međutim, problem nastaje kada se ovaj režim koristi duže vreme bez prekida.

Zašto recirkulacija može biti problem?

Tokom duže vožnje, vazduh u zatvorenoj kabini se ne obnavlja, što dovodi do postepenog povećanja nivoa ugljen-dioksida i smanjenja količine kiseonika.

U početku to možda nećete primetiti, ali vremenom može doći do:

osećaja umora i pospanosti

češćeg zevanja

slabije koncentracije

sporijih reakcija tokom vožnje

Sve ovo može direktno uticati na bezbednost u saobraćaju.

Iskustva i upozorenja stručnjaka

Prema izveštajima koje prenosi The Mirror, neki vozači su primetili da tokom dužih putovanja osećaju neobjašnjiv umor, koji su kasnije povezali upravo sa korišćenjem ove funkcije.

Stručnjaci savetuju da se recirkulacija koristi povremeno, a ne konstantno, posebno na dužim relacijama ili kada u vozilu ima više putnika.

Istraživanja su pokazala da u zatvorenim uslovima nivo ugljen-dioksida može značajno porasti, što dodatno utiče na budnost vozača.

Kada koristiti ovu funkciju?

Recirkulacija vazduha je korisna:

kada želite brzo da rashladite kabinu

u gradskoj gužvi ili zagađenom okruženju

pri prolasku kroz tunele ili zone sa jakim mirisima

Ali je važno da povremeno uključite dotok svežeg vazduha kako biste održali kvalitet vazduha u vozilu.

Na kraju, dugme za recirkulaciju vazduha nije opasno samo po sebi – ali način na koji ga koristite može napraviti veliku razliku.