Tada mnogi vozači primete probleme – klima slabo hladi, pojavljuje se neprijatan miris ili sistem radi bučno.

Pravovremeni servis auto klime nije važan samo zbog komfora, već i zbog očuvanja celog sistema i izbegavanja skupih kvarova.

Zašto auto klima slabo radi posle zime?

Glavni razlog problema je to što se klima uređaj retko koristi tokom hladnih meseci. U tom periodu dolazi do nakupljanja vlage i prašine, razvoja bakterija i buđi, kao i gubitka rashladnog gasa.

Rezultat je slabije hlađenje, veće opterećenje kompresora i neprijatan miris u kabini automobila.

Punjenje auto klime: Koliko rashladnog sredstva je potrebno?

Jedan od najvažnijih koraka je provera i punjenje klime. Tokom godine može se izgubiti i do 15% rashladnog sredstva, čak i bez vidljivog curenja.

Važno je znati: premalo gasa znači loše hlađenje i oštećenje kompresora, dok previše gasa povećava pritisak i rizik od kvara.

Zato se punjenje auto klime mora raditi precizno, prema specifikacijama proizvođača.

Neprijatan miris iz klime? Rešenje je dezinfekcija isparivača

Ako se iz ventilacije širi miris buđi ili vlage, uzrok je najčešće prljav isparivač. To je deo sistema gde se zbog vlage razvijaju bakterije.

Rešenje nije osveživač vazduha, već profesionalna dezinfekcija klime, čišćenje isparivača posebnim sredstvima i uklanjanje bakterija i buđi iz sistema.

Za dodatni efekat, preporučuje se da nakon vožnje ostavite ventilaciju uključenu bez klime kako bi se sistem osušio.

Zamena filtera kabine – mali trošak, velika razlika

Filter kabine igra ključnu ulogu u radu klima uređaja u automobilu.

Prljav filter može izazvati slab protok vazduha, lošije hlađenje, kao i zadržavanje vlage i razvoj bakterija.

Redovna zamena filtera kabine je jednostavna i jeftina, a značajno poboljšava rad klime.

Kako proveriti da li klima u autu radi ispravno?

Nakon servisa, obavezno proverite da li klima ravnomerno hladi, da li kompresor radi bez trzaja i da li postoje čudni zvuci.

Svako odstupanje može ukazivati na ozbiljniji kvar koji treba rešiti pre letnje sezone.

Kako produžiti vek klima uređaja u automobilu?

Najvažniji savet je redovno korišćenje klime – čak i zimi. Povremeno uključivanje podmazuje kompresor, sprečava isušivanje zaptivki i održava sistem u funkciji.

Uz to, godišnji servis auto klime i brza reakcija na probleme mogu sprečiti velike troškove.

Najčešće greške vozača su ignorisanje problema, korišćenje osveživača vazduha umesto čišćenja i odlaganje servisa.

Priprema auto klime za leto uključuje punjenje rashladnog sredstva, dezinfekciju isparivača, zamenu filtera kabine i proveru rada sistema.

Ulaganje je minimalno, a benefiti su veliki – bolja udobnost, zdraviji vazduh i veća bezbednost tokom vožnje u letnjim uslovima.