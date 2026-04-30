Jedan Austrijanac ostao je neprijatno iznenađen nakon posete poslastičarnici u Donjoj Austriji, kada je uz poručeno piće dobio i dodatnu stavku na računu koju nije očekivao.

Sa dolaskom toplijih dana i početkom sezone sladoleda, Volfgang F. je zajedno sa svojom poznanicom svratio u lokal u blizini Beča. Zbog gužve ispred objekta odlučili su da sednu unutra, gde su naručili ledenu kafu po ceni od 6,90 evra i jogurt kup od 8,50 evra.

Međutim, neprijatno iznenađenje usledilo je tek kada je stigao račun. Volfgang je primetio dve dodatne stavke od po 70 centi, označene kao „GLAS Aufpreis“, što se odnosi na doplatu za korišćenje staklene čaše.

Zatečen ovom naplatom, odmah je reagovao.

„Ustao sam i pitao na kasi da li smo platili depozit“, ispričao je za austrijske medije.

Odgovor koji je dobio još više ga je iznenadio:

„Kod nas je to standardna praksa – naplaćujemo pranje posuđa“, reklo mu je osoblje.

Da li je naplata bila jasno istaknuta?

Iz poslastičarnice tvrde da ništa nije bilo skriveno i da je dodatna naknada jasno naznačena. Vlasnica lokala navodi da se informacija nalazi na tabli ispred objekta i da gosti imaju izbor – ili da plate dodatak za staklenu čašu ili da piće dobiju u kartonskoj ambalaži.

Ipak, Volfgang se sa tim ne slaže. Kako tvrdi, nikakvo obaveštenje nije video, niti ga je osoblje upozorilo na dodatni trošak prilikom naručivanja.

„Nije problem u 70 centi, već u načinu na koji se ophode prema gostima“, rekao je razočarano i dodao da on i njegova poznanica više neće dolaziti u taj lokal.

Cene sladoleda već pod lupom

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada su cene sladoleda u Austriji već predmet rasprava. Prema podacima austrijskih medija, prošle godine bile su u proseku oko 23 odsto više nego u Nemačkoj, dok je prosečna cena jedne kugle iznosila oko 2,22 evra.

Dodatno, analize pokazuju da su se cene sladoleda u Austriji u poslednjih deset godina gotovo udvostručile, pa ovakve situacije samo dodatno podižu nezadovoljstvo među potrošačima.