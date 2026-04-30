Najveći evropski proizvođač automobila zabeležio je operativni profit od 2,5 milijardi evra (2,92 milijarde dolara) za prva tri meseca godine, što je pad od 14,3 odsto.

Prihod od prodaje iznosio je 75,66 milijardi evra, što je pad od 2,5 odsto u odnosu na isti period 2025. godine. Analitičari su očekivali da će ova cifra biti 75,45 milijardi evra.

- Ratovi, geopolitičke tenzije, trgovinske barijere, stroža regulativa i jaka konkurencija stvaraju prepreke. U ovom izazovnom okruženju uspeli smo da ostvarimo opipljiv napredak - izjavio je izvršni direktor Folksvagena Oliver Blume.

Rezultati dolaze u trenutku kada vodeći evropski proizvođači originalne opreme (OEM) prolaze kroz brojne izazove u industriji, od neizvesnosti u trgovini i visokih troškova proizvodnje do ograničenja u prihvatanju električnih vozila i regulatornog pritiska.

Kompanija sprovodi otkaze

Folksvagen trenutno sprovodi velike otkaze i veliku ofanzivu novih proizvoda kako bi povećao profitabilnost u uslovima jake konkurencije kineskih automobilskih kompanija.

Očekuje se da će do kraja decenije u Nemačkoj biti ukinuto oko 50.000 radnih mesta u kompaniji.

Finansijski direktor Arno Antlic je, međutim, rekao da trenutna situacija na tržištu znači da planirana smanjenja troškova nisu dovoljna.

- Moramo temeljno transformisati naš poslovni model i postići strukturna, održiva poboljšanja. To uključuje poboljšanje troškovne strukture naših vozila bez kompromitovanja kvaliteta proizvoda, značajno smanjenje opštih troškova, povećanje efikasnosti naših fabrika i ubrzanje razvoja tehnologije i donošenja odluka - rekao je Antlic, preneo CNBC.