Mehaničar sa više od 50 godina iskustva tvrdi da bi vozači mogli da smanje habanje motora i potencijalno produže njegov vek ako isključe automatski start/stop sistem.

Stručnjak Skoti Kilmer smatra da ova funkcija, iako je uvedena radi smanjenja potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova, može negativno uticati na dugotrajnost motora. On ističe da se najveći deo habanja motora dešava prilikom pokretanja vozila, pa učestalo gašenje i ponovno paljenje može doprineti većem opterećenju mehaničkih delova.

„Start/stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila poslednjih godina“, rekao je Kilmer.

„Ako želite da vam motor traje duže, nema smisla stalno ga gasiti na svakom semaforu.“

Funkcija start/stop se kod većine automobila može isključiti pomoću dugmeta na instrument tabli, najčešće označenog slovom „A“ u krugu sa strelicom. Kada je deaktivirana, obično se pojavljuje indikator na ekranu vozila.

Kilmer takođe upozorava na dodatno opterećenje baterije i sistema za paljenje, navodeći da mnogi automobili i dalje koriste klasične olovno-kiselinske baterije koje nisu optimizovane za stalno paljenje i gašenje motora.

Njegova izjava izazvala je reakcije vozača, od kojih neki kažu da im je start/stop sistem neprijatan u svakodnevnoj vožnji, posebno u gradskoj gužvi i na semaforima, piše Mirror.