Istina je da ne postoji jedno pravilo koje važi za sve, jer učestalost pranja zavisi od tipa kose i stanja vlasišta.

Na ovu temu govorio je Stiven Lajn, stručnjak iz oblasti kozmetičke medicine, koji ističe da prečesto pranje kose nije uvek najbolja opcija.

Da li je loše ne prati kosu nekoliko dana?

Prema rečima stručnjaka, nepranje kose nekoliko dana ne mora nužno biti loše. Zapravo, u nekim slučajevima može imati i određene prednosti.

Kada ne perete kosu svakodnevno, vlasište počinje da proizvodi prirodna ulja (sebum), koja imaju važnu ulogu u hidrataciji i zaštiti kose. Ova ulja mogu učiniti kosu sjajnijom i zdravijom, posebno kod osoba sa suvom, talasastom ili kovrdžavom kosom.

Kod takvih tipova kose, ređe pranje može pomoći da se prirodna tekstura bolje definiše i da kosa izgleda punije.

Kada nepranje postaje problem?

Ipak, ako imate masno vlasište, preskakanje pranja može dovesti do nakupljanja sebuma, zbog čega kosa izgleda prljavo i slepljeno. Takođe, može doći do neprijatnog mirisa i osećaja težine na temenu.

Još jedan problem nastaje ako redovno koristite proizvode za stilizovanje poput gelova, lakova ili pena. Ako kosu ne perete duže vreme, ovi proizvodi se zadržavaju na vlasištu i mogu učiniti kosu beživotnom i otežanom.

Uticaj na zdravlje kose i vlasišta

Prečesto pranje kose može ukloniti prirodna ulja, što dovodi do isušivanja i povećava rizik od lomljenja. S druge strane, predugo izbegavanje pranja može izazvati iritaciju kože glave.

Nakupljanje prljavštine, mrtvih ćelija i ulja može dovesti do svraba, peruti i nelagodnosti. U težim slučajevima, može se povećati i razvoj bakterija i gljivica, što utiče na zdravlje vlasišta.

Kako pronaći balans?

Najbolji savet stručnjaka je da „slušate“ svoju kosu. Nekome će odgovarati svakodnevno pranje, dok će drugima biti dovoljno jednom ili dva puta nedeljno.

Važno je obratiti pažnju na signale – ako kosa izgleda beživotno, masno ili vas vlasište svrbi, vreme je za pranje. Ako je mekana, sjajna i zdrava, verovatno ste pronašli pravi ritam.

Ne postoji univerzalno pravilo kada je u pitanju pranje kose – ključ je u prilagođavanju vašim potrebama.