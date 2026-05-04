Mnogi vozači ne znaju: Ove nove automobile ne smete da vozite sa B dozvolom

Tri modela imaju dozvoljenu ukupnu masu od 3,7 tona. Proizvođač tokom konfiguracije vozila izričito upozorava na ovo ograničenje:

- Zbog dozvoljene ukupne mase vozila koje ste konfigurisali veće od 3,5 t, u pojedinim zemljama može doći do ograničenja u korišćenju vozila. Molimo vas da se informišete o važećim nacionalnim propisima (između ostalog o kategorijama vozačkih dozvola, ograničenjima brzine i propisima o putarinama) - objašnjavaju stručnjaci.

Prva dva modela su konfigurisana kao vozila sa 6/7 sedišta za veću udobnost, dok je poslednja varijanta sa 7 sedišta i dodatnim komforom.

Pravila za vozačke dozvole

Kategorija B: Sa B kategorijom trenutno se mogu voziti motorna vozila čija dozvoljena ukupna masa ne prelazi 3,5 tone i koja nemaju više od osam sedišta, ne računajući sedište za vozača.

Kategorija C1: Ako se ta granica prekorači, potrebna je dozvola C1 kategorije, koja omogućava upravljanje vozilima do 7,5 tona.

Stara vozačka dozvola (klasa 3): Osobe koje su staru "klasu 3“ vozačku dozvolu koju su stekli pre 1999. godine i dalje mogu da upravljaju vozilima mase do 7,5 tona.

Buduća pravila EU

Prema novoj direktivi EU o vozačkim dozvolama, u budućnosti bi sa B kategorijom mogla da se voze i vozila, poput kampera, sa dozvoljenom masom do 4,25 tona. Međutim, ta pravila još uvek treba da budu uvedena u nacionalna zakonodavstva.