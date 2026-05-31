Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23 časa na putu između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa, gde je 41-godišnji muškarac preminuo nakon što je udario u radnu mašinu.

Muškarac, otkrila je osječko-baranjska policija u nedelju, vozio je motocikl na delu puta gde je zabranjen saobraćaj svih vrsta vozila zbog radova na rekonstrukciji pomenute deonice. I to nije bila jedina greška koja je na kraju dovela do njegove smrti.

- Uviđajem policajaca Policijske stanice Donji Miholjac utvrđeno je da je 41-godišnji hrvatski državljanin, bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige, vozio neregistrovani i tehnički neispravni motocikl koji nije imao ugrađena prednja svetla i vozio se pomenutom deonicom, tokom čega nije prilagodio brzinu motocikla uslovima i stanju puta, usled čega je udario u radnu mašinu. Preminuo je na licu mesta, saopštila je policija.

Telo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gde će se u Kliničkom institutu za patologiju i sudsku medicinu obaviti obdukcija, prenose hrvatski mediji.

