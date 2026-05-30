Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Gubavac - Bistrica, u mestu Lozna Luka kod Bijelog Polja, a nastradale su dve osobe.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je putničko vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo sa kolovoza i završilo u provaliji pored puta.

U nesreći su nastradali vozač i suvozač, koji su podlegli povredama na licu mesta.

Na teren su odmah upućene ekipe policije, Hitne pomoći, kao i pripadnici Službe zaštite i spašavanja Bijelog Polja, koji su učestvovali u izvlačenju vozila i pružanju pomoći.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više okolnosti pod kojima je došlo do sletanja automobila biće utvrđeno nakon uviđaja koji obavljaju nadležni organi.

Saobraćaj na ovoj deonici puta odvijao se otežano tokom trajanja intervencije i uviđaja. Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve činjenice koje su dovele do ove tragedije.

