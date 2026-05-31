Iako gorivo čini više od 40 odsto njihovih ukupnih izdataka, Hrvatska i dalje nema model povrata dela akciza za teretne prevoznike, što dodatno otežava njihovu situaciju, prenosi HRT.

Biti prevoznik u Hrvatskoj, tvrde oni, nikada nije bilo zahtevnije.

"Vozim 30 godina i nikada nije bilo teže nego sada, s obzirom na starost voznog parka i sve cene koje divljaju i koje su za nas neprihvatljive. Troškovi sve više rastu, radna snaga takođe, i sve to zajedno toliko pritiska nas prevoznike da je teško funkcionisati u tom sistemu“, rekao je Zdravko Bubnjić, predsednik Udruženja prevoznika Zagreb.

Problem cena goriva i akciza

Prevoznike opterećuju rast cena goriva i visoke akcize. Za razliku od pojedinih evropskih zemalja, teretni prevoznici u Hrvatskoj ne ostvaruju povrat akciza.

„Španija ima povrat od 20 centi po litru za svoje domaće prevoznike, dok kod nas prevoznici u putničkom saobraćaju imaju povrat od 16 centi po litru goriva. U teretnom prevozu toga nema, trenutno je sve ukinuto. Mi samo tražimo izjednačavanje uslova, što bi mnogo značilo za privredu“, poručio je Ivan Miličić, predsednik Ceha prevoznika Hrvatska obrtnička komora.

Nedostatak radne snage

Zahtev za uvođenje subvencija upućen je Vladi. Među najvećim problemima nalaze se i nedostatak vozača, zastareo vozni park, gužve na graničnim prelazima i nedovoljna digitalizacija sistema.

„To je jedna od privrednih grana koja je najviše pogođena inflacijom, a ne dobija nikakve podsticaje ni podršku, iako znamo da moramo biti konkurentni. Naše kolege jednostavno ne mogu da prate troškove vezane za starost vozila i sve zakonske regulative“, istakao je Antun Trojnar, predsednik HOK-a Zagreb.

Prevoznici navode da se plate vozača kreću od 1.500 evra naviše, ali uprkos tome ne uspevaju da privuku nove radnike. Zbog toga će, kako kažu, biti primorani da zapošljavaju veći broj vozača iz trećih zemalja, iako se sa nekima od njih teško sporazumevaju, a poreklo njihovih vozačkih dozvola često ne mogu pouzdano da provere.

