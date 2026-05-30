Na magistralnom putu Kraljevo-Raška, u mestu Ušće, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je pričinjena znatna materijalna šteta, dok na sreću nema teže povređenih lica.

Do udesa je došlo kada je vozač putničkog automobila, koji je na prikolici prevozio drugo vozilo, započeo preticanje cele kolone. U tom trenutku, teretni kamion koji se nalazio ispred započeo je skretanje sa glavnog puta ka šumskom području, nakon čega je usledio žestok sudar.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, na ovoj deonici se trenutno stvaraju veliki zastoji i formiraju se duge kolone.

Policija je na licu mesta i reguliše saobraćaj, a vozačima koji se kreću u pravcu Raške savetuje se maksimalan oprez i strpljenje dok se situacija ne normalizuje.