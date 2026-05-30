Dok Hrvati glume da ih politička situacija u Beogradu ne zanima, zapravo sve vreme gledaju u naše dvorište i podržavaju sve faktore kojima je cilj destabilizacija Srbije.

"Okupila se grupa ljudi koja već duži niz godina protestuje tražeći promenu vlasti, odnosno promenu režima. Sve to utiče na stabilnost čitavog jugoistoka Evrope. Vi ste pomenuli da mi povremeno reagujemo, a mi uglavnom reagujemo na prilično elegantan način, ne pridajući tome preveliku pažnju, jer se unutrašnja situacija u Srbiji najlakše rešava tako što se fokus prebaci na nekoga u susedstvu, a to je obično Hrvatska", rekao je Andrej Plenković.

On je naglasio da Zagreb nema nikakve veze sa protestima u Srbiji. Podsetimo, blokaderi koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka u Srbiji su svoje utočište upravo našli u Hrvatskoj gde se često organizuju skupovi podrške protestima u Srbiji.

"Mi smatramo da Hrvatska nema nikakve veze sa unutrašnjom nestabilnošću, studentskim ili drugim protestima u Srbiji, već da je to unutrašnje pitanje Srbije", izjavio je hrvatski premijer.