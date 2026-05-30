Trinaestogodišnji M. K. teško je povređen sinoć u beogradskom naselju Zemun, kada je u kući u kojoj živi došlo do stravične eksplozije, saznaje "Telegraf.rs".

Dečak je hitno prevezen u Institut za majku i dete, gde su lekari satima operisali njegove teško povređene ekstremitete.

Uzeo stare petarde, pa udario čekićem

Na mesto nesreće odmah su upućeni policijski službenici i dežurni starešina. Prema zvaničnim informacijama iz istrage, otac povređenog dečaka, B. K., objasnio je policiji kako je došlo do tragedije koja se dogodila u zadnjem delu kuće.

Nezvanično, dečak je uzeo stare petarde iz kojih je izvadio barutne čestice.

Prikupljeni barut, kako je sam izjavio, ubacio je u jednu cev, a zatim je čekićem pokušao da ga sabije.

U tom trenutku došlo je do snažne eksplozije koja mu je detonirala direktno u rukama.

Višesatna operacija i stepen povreda

Lekarski timovi Instituta za majku i dete preduzeli su hitne mere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i delova cevi:

Dečak je usled siline udarca izgubio prste na jednoj ruci, dok su na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva.

Lekari su uspešno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od gelera.

Uviđaj na licu mesta obavila je uviđajna ekipa Policijske stanice Zemun. Detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti ove nesreće, kao i stepen odgovornosti roditelja.

