Mladić je teško povređen kada je pao sa zida na Kalemegdanu, sa visine od 10-15 metara, pred zoru.



Ukupno je beogradska Hitna pomoć noćas intervenisala 138 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga 39 puta na javnim mestima, što je osetno iznad proseka za vikend, kad je interevencija i inače više nego radnim danom.

U stravičnom sudaru povređeno dete (9)

Sinoć u 19.20 časova tri osobe, od kojih jedno dete od devet godina, zadobili su teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u beogradskom naselju Jajinci, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Sa teškim telesnim povredama u Urgentni centar prevezene su dve žene, a dečak (9) prevezen je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, dok je jedna osoba u saobraćajnoj nesreći zadobila lakše telesne povrede.