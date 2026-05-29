Oko 10.30 u saobraćajnoj nezgodi na deonici auto-puta pre Dobanovačke petlje, iz smera Zagreba, autobus je probio zaštitnu ogradu i završio van kolovoza, piše RTS.

Mediji prenose da je autobus nakon sudara čeono udario u stub pored puta.

Povređeno dete je prevezeno u Institut za majku i dete, a povređene odrasle osobe prebačene su u Urgentni centar. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Saobraćaj na tom delu puta odvija se jednom trakom.

Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

