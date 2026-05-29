Najnovija, najblaže rečeno, skandalozna izjava premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, izrečena uživo u programu HRT TV, otkrila je zastrašujuće pretenzije ove zemlje na teritoriju Srbije.

Naime, Plenković je, govoreći o i dalje spornim temama na relaciji Beograda i Zagreba, posebno istakao pitanje granice između dve zemlje.

U pitanju je granica na Dunavu, gde je Srbija stava da ona treba da ide sredinom reke, što je i po međunarodnom pravu, dok Hrvatska želi da se ona odredi po katastru jer je, kako tvrde iz Zagreba, reka menjala tok.

Ako bi se primenio ovaj "model", delovi Apatina, Sombora i Bačke Palanke pripali bi Hrvatskoj!?!

Tokom gostovanja na HRT-u Plenković je, inače, najpre govorio o položaju hrvatske manjine u Srbiji, a zatim potpuno otkrio svoje pretenzije.

- Položaj hrvatske manjine u Srbiji je osetljiv i kompleksan, treba insistirati na tome da Hrvati imaju garantovano poslaničko mesto u Skupštini Srbije. Drugo je da se reše rezidualna pitanja, pre svega pitanja ratnih zločina, pitanja nestalih, rešavanje pitanja granice između dve zemlje - rekao je Andrej Plenković uoči obeleževanja nedelje Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Plenković je naveo i da je frustracija Hrvata u BiH opravdana.

- Uskoro će opšti izbori. Ponovo se postavlja pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Prvih desetak godina nije bilo neočekivanih scenarija na području Federacije, Bošnjaci su glasali za svoje kandidate, Hrvati za svoje kandidate. Ali, 2006. godine se dogodila jedna anomalija gde je SDP BiH iskoristila politički prostor i kandidovao predstavnika hrvatskog naroda Komšića za svog kandidata. Deo Bošnjaka je glasao za njega. Željko Komšić ne dobija glasove u većinskim krajevima BiH, gde žive Hrvati - zaključio je Andrej Plenković, govoreći o tome da hrvatskog člana Predsedništva zapravo biraju Bošnjaci i da on nije odraz volje Hrvata u BiH.

