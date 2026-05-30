Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 11 časova kod ulaza u Bečmen, kada je vozač putničkog automobila, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u zaštitnu ogradu mosta.

Prema pisanju domaćih medija, stanje učesnika nije poznato. Kako navode, sivi automobil pretrpeo je velika oštećenja prednjeg dela. Vozilo je nakon izletanja sa putanje završilo uz samu ogradu mosta, a od siline udara prednji deo automobila gotovo je potpuno smrskan.

Na licu mesta zatekli su se prolaznici i građani koji su prišli vozilu, a nezgoda se dogodila na uskom delu saobraćajnice kod ulaza u Bečmen. Tačne okolnosti pod kojima je vozač izgubio kontrolu nad vozilom biće poznate nakon policijskog uviđaja.