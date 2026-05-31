"Dragi pripadnici policije i MUP-a Srbije, vi ste stub države. Radite jedan od najtežih poslova. To je i najčasniji poziv, poziv za hrabre, odlučene i one koji znaju da od njih zavise životi ljudi. Policija je uvek tu, na svakom mestu, da zaštiti sve, hapsi kriminalce i razbojnike i da štiti najviše vrednosti našeg društva.

Veliko hvala vašim porodicama, koje kroz taj težak posao prolaze zajedno sa vama. Posebno poštovanje za porodice poginulih i ranjenih pripadnika MUP-a.



Znam koliko teško zarađujete vaš hleb i koliko je lako da vas kritikuju. Uradićemo sve da vam obezbedimo bolju opremu i obuku, kao i rast životnog standarda.

Mnogo vam hvala na svemu što činite. Policajac će da ima svoje dostojanstvo i svoj ponos. Hvala vam za sve što radite za svoju zemlju i što je beskrajno volite.

Živela srpska policija!

Živela slobodna Srbija!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.", poručio je predsednik na zvaničnom profilu.