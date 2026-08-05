Na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica danas je došlo do teške saobraćajne nezgode zbog koje je saobraćaj na ovoj deonici gotovo u potpunosti blokiran. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da u nesreći ima poginulih, dok zvanična potvrda nadležnih još nije saopštena.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice i policija, koje pružaju pomoć povređenima i obavljaju uviđaj.

Prema navodima lokalnih medija, postoje sumnje da je u udesu bilo i stradalih osoba, ali nadležni za sada nisu objavili zvanične podatke o broju poginulih i povređenih.

Zbog uviđaja i intervencije spasilačkih službi, saobraćaj na brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica odvija se otežano, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće.

Više informacija o uzroku nesreće i njenim posledicama očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.

Informer