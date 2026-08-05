Zbog straha da konstrukcija možda neće izdržati nekoliko tona vode, u čitavu priču uključili su se roditelji autora objave, upravnik zgrade, policija i vatrogasci.

Prema navodima korisnika, bazen je mogao da primi između 3.000 i 4.000 litara vode, a nalazio se na balkonu direktno iznad stana njegovih roditelja. Zabrinuti zbog moguće opasnosti, odmah su pozvali policiju, ali su dobili odgovor da nema osnova za intervenciju dok bazen nije napunjen.

Kako tvrdi autor objave, sličan odgovor dobili su i od vatrogasaca. Rečeno im je da ih ponovo pozovu tek ukoliko komšija počne da puni bazen, jer tada situacija može predstavljati neposrednu opasnost.

Pored ogromne težine vode, dodatni problem bio je način na koji bi bazen jednog dana bio ispražnjen. Nekoliko hiljada litara vode moglo bi da ošteti balkone i stanove ispod.

Situacija je na kraju rešena zahvaljujući upravniku zgrade. On je, prema navodima korisnika, razgovarao sa komšijom i objasnio mu da postavljanje bazena na balkonu može ugroziti bezbednost svih stanara. Komšija je, kako se navodi, bez rasprave uklonio bazen.

Objava je pokrenula veliku diskusiju na Reditu, gde su mnogi podelili slična iskustva. Jedan korisnik ispričao je da je njegov komšija na balkonu držao veliku trampolinu za decu, dok su drugi diskutovali o tome koliko balkoni uopšte mogu da podnesu dodatno opterećenje.

Mnogi su zaključili da ljudi često nisu svesni koliku težinu predstavljaju bazeni puni vode, naročito u starijim zgradama. Iako se u ovom slučaju sve završilo bez posledica, priča je otvorila pitanje bezbednosti i odgovornosti stanara kada je reč o postavljanju teških predmeta na balkonima.