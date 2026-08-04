Ono što je trebalo da bude običan pregled kod kiropraktičara zauvek je promenilo život Kejtlin Džensen (28) iz američke savezne države Džordžije. Samo dvadesetak minuta nakon tretmana vrata doživela je disekciju vertebralne arterije, ozbiljno oštećenje krvnog suda koje je izazvalo moždani udar i teško oštećenje mozga.

Njena majka Darlin kaže da je Kejtlin pre nesreće bila potpuno zdrava, završila je studije hemije i biologije i planirala karijeru u nauci. Umesto toga, mesecima je vodila tešku borbu kroz bolnice i rehabilitacione centre, a danas je vezana za invalidska kolica.

Posle moždanog udara gotovo je izgubila vid, nije mogla normalno da pomera oči, niti da obavlja najosnovnije životne funkcije. Zahvaljujući dugotrajnoj rehabilitaciji, terapijama i upornom radu, njen vid se postepeno popravlja, a lekari ističu da su mali pomaci veliki uspeh.

Prema stručnim studijama, disekcija vertebralne arterije može nastati usled različitih povreda, uključujući i manipulaciju vratom tokom kiropraktičkog tretmana, iako je reč o retkoj komplikaciji. Stručnjaci zbog toga upozoravaju da građani treba da budu upoznati sa mogućim rizicima i simptomima.

Porodica Džensen danas vodi tešku borbu sa zdravstvenim sistemom i ogromnim troškovima lečenja, dok je Darlin odlučila da javno govori o ćerkinom slučaju kako bi upozorila druge. Kako kaže, svakodnevno joj se javljaju ljudi sa sličnim iskustvima, zbog čega smatra da je podizanje svesti o potencijalnim rizicima od presudnog značaja.

„Ako naša priča spase makar jedan život, sve ovo neće biti uzalud“, poručila je Kejtlinina majka.

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