Takozvana Kosovska policija Saopštila je da je uhapsila Ezona Rešanija, za kojim je bila raspisana aktivna poternica zbog više teških krivičnih dela, nakon što je pokušao da pobegne u centralnu Srbiju.

Kako je navedeno u saopštenju, u ponedeljak nešto posle 22 časa, tokom patroliranja i nadzora administrativne linije u oblasti sela Donje Karačevo, identifikovali su sumnjivo vozilo, koje su zaustavili u Gornjem Novom Selu.

Putnik u vozilu, identifikovan kao Egzon Rešani, pokušao je da izbegne policijske službenike i pobegne trčeći prema selu Breznica u Srbiji.

Prema navodima lokalne policije, protiv osumnjičenog je postojao aktivan nalog za hapšenje, a pravosudni organi ga traže zbog više teških krivičnih dela, među kojima su „pokušaj ubistva“, „zelenaštvo“, „protivpravno lišavanje slobode“ i „prinuda“.

Tokom pretresa uhapšenog, policijski službenici pronašli su i zaplenili nož. O slučaju je obavešten nadležni tužilac, a prema njegovim uputstvima pokrenut je slučaj i zbog krivičnog dela „nedozvoljeno držanje oružja“.

Osumnjičeni je predat lokalnoj policiji u Prizrenu radi daljeg postupanja u skladu sa nalogom za hapšenje i predmetima zbog kojih je bio tražen, navodi se u saopštenju.

Alo/Kosovo online

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