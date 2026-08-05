Dva radnika Preduzeća za održavanje puteva "Valjevo" tragično su nastradala jutros u saobraćajnoj nesreći na putu Šabac-Loznica kada je na njih naleteo kamion sa prikolicom.

Do saobraćajne nesreće je došlo oko osam sati kod petlje Zminjak na deonici puta u smeru Šabac-Loznica kada je teretno vozilo, odnosno kamion sa prikolicom, udarilo u drugo vozilo koje je stajalo kraj puta, nezvanično piše "Blic".

Vozilo je bilo obeleženo svetlosnom signalizacijom kao vid upozorenje da su radovi na putu.

Prema nezvaničnim saznanjima medija u njemu su se nalazila dvojica radnika Preduzeća za puteve ''Valjevo'' koji su radili na održavanju puta.

Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno paralisan.

Uviđaj je u toku.

Alo/Blic

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