Dva radnika Preduzeća za održavanje puteva "Valjevo" tragično su nastradala jutros u saobraćajnoj nesreći na putu Šabac-Loznica kada je na njih naleteo kamion sa prikolicom.
Do saobraćajne nesreće je došlo oko osam sati kod petlje Zminjak na deonici puta u smeru Šabac-Loznica kada je teretno vozilo, odnosno kamion sa prikolicom, udarilo u drugo vozilo koje je stajalo kraj puta, nezvanično piše "Blic".
Vozilo je bilo obeleženo svetlosnom signalizacijom kao vid upozorenje da su radovi na putu.
Prema nezvaničnim saznanjima medija u njemu su se nalazila dvojica radnika Preduzeća za puteve ''Valjevo'' koji su radili na održavanju puta.
Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno paralisan.
Uviđaj je u toku.
Alo/Blic
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