Policija je uhapsila M. Đ. (40), M. K. (32) i M. S. (31) zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare Radivoja G. na Karaburmi. Istražitelji sumnjaju da su novcem ukradenim iz njegovog stana kupili automobil, dok je deo plena pronađen zakopan u zelenoj kesi.

Uhapšeni se sumnjiče da su 2. avgusta uveče upali u stan Radivoja G. (73) na Paliluli, gde su ga savladali, vezali mu ruke i noge, a u usta stavili tkaninu kako ne bi mogao da doziva pomoć.

Prema sumnjama istražitelja, M. Đ. i M. S. su potom iz sefa uzeli za sada neutvrđenu količinu novca, dok je M. K. za to vreme osmatrala ulaz u zgradu i trebalo da upozori saučesnike ukoliko se neko pojavi.

Sedamdesettrogodišnjak je narednog jutra pronađen mrtav u svom stanu.

Prilikom hapšenja, M. Đ. i M. K. zatečene su u automobilu marke "folksvagen", za koji policija sumnja da je kupljen novcem ukradenim iz stana žrtve.

U vozilu je pronađen deo novca, dok je ostatak otkriven tokom pretresa objekta koji je, prema navodima istrage, koristio M. S.

Kako se navodi, osumnjičeni muškarac je pokušao da pobegne prilikom hapšenja, ali su ga policajci brzo savladali. Pretresom objekta, koji deluje napušteno, pronađen je deo novca zakopan u zelenoj kesi.

U hapšenju su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim upravama u Kikindi i Subotici, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u saizvršilaštvu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo, uviđaj na mestu zločina trajao je satima. Već na početku istrage pojavile su se sumnje da je motiv ubistva koristoljublje, jer je Radivoje G. nedavno prodao stan za oko 180.000 evra, a novac je, prema dosadašnjim saznanjima, čuvao u sefu.

Tokom uviđaja sef je pronađen u potkrovlju, ali je bio otvoren i prazan.

Prema informacijama iz istrage, telo nesrećnog muškarca pronađeno je na dušeku, sa rukama vezanim na leđima pertlom i krpom u ustima.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdila tačna količina ukradenog novca i uloga svakog od osumnjičenih u zločinu koji je potresao Karaburmu.