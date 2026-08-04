Studentkinja Univerziteta u Vorviku u SAD-u, Lukija Pardo (20), završila je u bolnici nakon nesvakidašnje greške - tokom noći je popila skoro pola flaše sredstva za osvežavanje tkanina, misleći da pije vodu.

Lukija se probudila oko tri sata ujutru žedna, nakon izlaska sa kolegama, i sa stola pored kreveta uzela flašu za koju je verovala da je voda. Međutim, u pitanju je bilo sredstvo za osvežavanje veša sa mirisom „svežeg lana“. Popila je veću količinu tečnosti, iako je odmah osetila peckanje u grlu. Pomislila je da je to posledica ljute hrane koju je jela pre spavanja.

Sledećeg jutra probudili su je jaki bolovi u stomaku, intenzivno kašljanje i neprijatan hemijski ukus u ustima. Tada je primetila praznu flašu sredstva za čišćenje pored kreveta i shvatila šta se dogodilo.

Uplašena, pozvala je pomoć, a cimerka ju je odvezla u bolnicu Vorvik, gde su joj lekari dali tablete aktivnog uglja kako bi se smanjilo dejstvo štetnih materija.

„Bila sam na završnom događaju na fakultetu i popila sam dosta alkohola. Probudila sam se usred noći veoma žedna. Na stolu su bile tri flaše - dve sa vodom i jedna sa osveživačem za tkanine. Nisam ni znala da je tamo“, ispričala je Lukija.

Dodala je da je tokom noći nekoliko puta ustajala kako bi pila vodu, pokušavajući da ukloni neprijatan ukus iz usta. Kada je ujutru shvatila šta je popila, potpuno se uspaničila.

„Nikada se nisam tako uplašila. Moji prijatelji i porodica se sada šale na moj račun, ali sam zahvalna što se sve dobro završilo“, rekla je ona.

Lukija je nakon ovog događaja poručila da više nikada neće držati sredstva za čišćenje pored kreveta i priznala da će joj ova greška ostati kao neobična uspomena sa studentskih dana.

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