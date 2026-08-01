Na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak sa sigurnosne kamere koja je zabeležila trenutke pre stravične saobraćajne nesreće na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića, u kojoj su poginuli dvadesetsedmogodišnja V. S., koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, i njen trogodišnji sin. Nesreća se, podsetimo, dogodila 27. jula ujutru.

Na objavljenom video-zapisu jasno se vidi da je rampa na pružnom prelazu bila spuštena i da je signalizacija upozoravala na nailazak voza. Nekoliko sekundi kasnije na prelaz velikom brzinom nailazi sivi automobil kojim je upravljala V. S. dok je njen sin bio na zadnjem sedištu, vezan u dečjem auto-sedištu.

Snimak je vrlo uznemirujuć i kako se može videti, automobil se nije zaustavio niti je usporio ispred spuštene rampe na pružnom prelazu, već je prešao u suprotnu saobraćajnu traku kako bi je zaobišao. U trenutku kada je automobil izašao na šine, u njega je punom brzinom udario putnički voz.