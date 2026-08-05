Policija je reagovala u kući Pereza ​​Hiltona u Majamiju nakon što se činilo da bloger koji je pisao tračeve o poznatim ličnostima nanosi sebi povrede tokom prenosa uživo na TikToku.

U grafičkim snimcima objavljenim na društvenim mrežama, Hilton, koji je delovao manično, mogao se videti u prenosu uživo prekriven krvlju, kako koristi predmet kojim se nekoliko puta posekao.

Kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd je u saopštenju za Newsweek izjavila da su zamenici šerifa odgovorili na poziv Hiltonove kuće nakon što je kancelarija primila nekoliko poziva o osobi koja je uživo prenosila samopovređivanje. Nakon što su vlasti potvrdile da je Hilton bio sam u kući i razgovarale sa članovima porodice na licu mesta, zamenici šerifa su odlučili da se "taktički povuku dok nastavljaju da prate situaciju".

- U mnogim incidentima koji uključuju osobu koja doživljava krizu mentalnog zdravlja ili aktivno sebi nanosi štetu, zamenici šerifa daju prioritet deeskalaciji stvaranjem vremena, distance i mogućnosti za komunikaciju. Osim ako ne postoji neposredna pretnja drugima, usporavanje situacije i korišćenje tehnika krizne intervencije može smanjiti verovatnoću susreta samoubistva policajca i minimizirati rizik od povreda za pojedinca, zamenike šerifa i javnost - navodi se u saopštenju.

Lokalna novinska stanica NBC6, čiji su reporteri bili na licu mesta, kasnije je izvestila da je muškarac, za koga se veruje da je Hilton, viđen kako ga odvoze kolima Hitne pomoći. Kancelarija šerifa je takođe potvrdila za TMZ da je osoba bezbedno oporavljena i prevezena od strane vatrogasne službe Majamija-Dejda u lokalnu bolnicu, gde joj se ukazuje medicinska pomoć.

Alo/Hollywoodreporter

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