Jurij (52) rekao je da je slagao povrće za prodaju kada je čuo zastrašujuće zujanje drona koji se približavao.

„Nismo mogli da ga vidimo – doleteo je niotkuda, iza pijace, tamo gde je žbunje, i leteo je veoma nisko“, rekao je u video-snimku objavljenom na Telegramu, prenosi San.

Ali kada je njegova supruga pobegla, smrtonosna letelica se okrenula ka njemu. U očajničkom pokušaju da se spase, pokazivao je povrće kako bi operateru drona signalizirao da nije pretnja.

„Pokazao sam mu – pogledaj, to je samo povrće. Ali onda je krenuo pravo prema meni, pa sam počeo da bežim. Nisam ga fotografisao. Ništa nisam radio. U rukama sam zapravo imao beli luk i pokazivao sam mu to“, rekao je Jurij.

Trgovac je pokušao da pobegne, ali je rekao da je dron „izašao ispod suncobrana“ kako bi nastavio da ga progoni.

Najpre je bespilotna letelica napala njegov automobil, a udar je bio toliko snažan da je razneo metalne delove haube. Jurij, koji je u tom trenutku stajao odmah pored automobila, od siline eksplozije je odbačen na zemlju.

Geleri su mu nanela mu povrede po telu i rukama. Zadobio je i povredu uha, kao i modrice po celom telu od eksplozije.

Napad zabeležile kamere

Stravičan napad zabeležen je kamerom u ukrajinskom gradu Hersonu, koji je teško pogođen ratom. Policija je rekla da snimak „ledi krv u žilama“.

Jezivi snimak prikazuje Jurija, poreklom iz susedne Mikolajivske oblasti, kako sklapa ruke u molitvi i trči oko svoje tezge dok ga ruski kvadkopter prati i napada.

Policija je objavila snimak uz reči: „Ovako se Rusi bore. Oni namerno love civile.“

Ruska strana se za sada nije oglasila povodom ovog snimka.