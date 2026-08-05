Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv hrvatske državljanke (77) zbog sumnje da je godinama zlostavljala i zanemarivala desetine pasa na području Učke. Prema navodima tužilaštva, zbog nehumanih uslova uginulo je najmanje 35 pasa.

Optužnica je podignuta pred Opštinskim sudom u Rijeci, a tereti se za 47 krivičnih dela ubijanja ili mučenja životinja.

Prema optužnici, od 2022. godine do 9. maja 2026., u naselju Vela Učka, zajedno sa jednom osobom koja je u međuvremenu preminula, psima različitih rasa uskraćivala je hranu i vodu, držala ih zatvorene u nehigijenskim uslovima i ograničavala im kretanje.

Tužilaštvo navodi da životinjama nije obezbeđivala ni veterinarsku pomoć, zbog čega su bile izgladnele, pothranjene i pune rana, što je dovelo do ozbiljnog narušavanja njihovog zdravstvenog stanja.

Slučaj otkriven nakon saobraćajne nesreće

Istraga je pokrenuta u maju 2026. godine, nakon što je u saobraćajnoj nesreći na autoputu između Jastrebarskog i Karlovca poginuo 64-godišnji vanbračni partner osumnjičene.

On je u automobilu prevozio dva psa, od kojih je jedan uginuo u nesreći, a daljom istragom otkriveni su jezivi uslovi u kojima su životinje držane na imanju u Veloj Učki.

Nakon pretresa imanja, utvrđeno je da je u neadekvatnim uslovima bilo smešteno najmanje 79 pasa i šest mačaka, bez dovoljno hrane, vode i odgovarajuće veterinarske nege.

Prema navodima istrage, posledice takvog postupanja bile su kobne za najmanje 35 pasa, koji su uginuli usled zanemarivanja.

Tužilaštvo traži da ostane iza rešetaka

Osumnjičena se nalazi u istražnom zatvoru, a Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci predložilo je da joj pritvor bude produžen zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti da ponovi krivična dela.

O daljoj sudbini optužnice odlučivaće Opštinski sud u Rijeci, dok bi 77-godišnjakinja, ukoliko bude proglašena krivom, mogla da odgovara za ukupno 47 krivičnih dela zlostavljanja i ubijanja životinja.

Danas.hr