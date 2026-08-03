Četvorogodišnja devojčica popila je deo kapsule za veš i prevezena je u Hitnu pomoć u Berovu, prenose makedonski mediji.

„Dana 1. avgusta 2026. godine, u 20.30 časova, Policijskoj stanici Berovo Služba hitne medicinske pomoći Berovo prijavila je da im je dovedena četvorogodišnja devojčica iz Berova koja je u porodičnoj kući popila deo kapsule za veš“, saopštila je policija.

O događaju je obavešten javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Berovu, a preduzimaju se mere radi rasvetljavanja svih okolnosti slučaja.

Za sada nije poznato zdravstveno stanje devojčice.