Nakon teške saobraćajne nezgode kod Rume, u kojoj je učestvovalo pet vozila, društvenim mrežama proširile su se netačne informacije da je na autoputu uginuo veliki broj krava i da preostale životinje lutaju kolovozom. Ispostavilo se da su tvrdnje bile potpuno neistinite.

Noćna drama odigrala se kada je došlo do lančanog sudara u kojem su učestvovali putnički automobil, dva kamiona i kombi, a prema dosadašnjim informacijama, uzrok svega bio je vozač koji je nakon sudara pobegao sa mesta nesreće.

Kako saznajemo, u jednom od kamiona nisu prevožene krave, već telad. U nesreći je uginulo samo jedno tele, koje je odmah uklonjeno sa kolovoza, dok su ostale životinje ostale na bezbednom.

Sve je počelo oko dva sata iza ponoći, kada je za sada nepoznati automobil naleteo na putničko vozilo italijanskih registarskih oznaka, a zatim pobegao sa mesta nesreće.

Nakon što su putnici izašli iz oštećenog automobila, vozač jednog kamiona zaustavio se kako bi im pružio pomoć. U tom trenutku u njega je udario drugi kamion, koji je prevozio telad, a potom je u lančanom sudaru učestvovalo i kombi vozilo.

U ovom udesu vozač kombija zadobio je lakše telesne povrede, dok je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta.

Iako su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da su životinje slobodno lutale autoputem, nadležni navode da takvih situacija nije bilo i da je teren ubrzo obezbeđen i očišćen.

Saobraćaj na ovoj deonici autoputa nijednog trenutka nije bio potpuno obustavljen, a nakon uviđaja put je u potpunosti osposobljen za saobraćaj.

Policija iz Sremske Mitrovice obavila je uviđaj i nastavlja intenzivnu potragu za vozačem koji je, prema dosadašnjim saznanjima, izazvao prvi sudar, a potom pobegao sa mesta nesreće.

Telegraf.rs