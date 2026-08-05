Vlada Crne Gore danas će u Kninu, na proslavi 31. godišnjice zločinačkog poduhvata "Oluja", imati svog predstavnika. U gradu u kojem je do "Oluje" živelo blizu 10.000 Srba (od ukupno oko 12.000 stanovnika) danas će crnogorski diplomatski predstavnik - otpravnik poslova iz Zagreba - slaviti Dan pobede, dan kad je Hrvatska vojska ušla u Knin. U Mrkonjić Grad, gde su Srbija i Republika Srpska sinoć zajedno obeležile Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji, Crna Gora nije poslala svog izaslanika!



Podgorički mediji potez vlade objašnjavaju "diplomatskom praksom i NATO savezništvom" s Hrvatskom, dok je ponovni izostanak predstavnika crnogorske vlade na odavanju počasti srpskim žrtvama objašnjen diplomatskim ćutanjem.

Za lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića je odluka da predstavnik crnogorske vlade prisustvuje obeležavanju hrvatske vojne akcije "Oluja" u Kninu "duboko pogrešan i sramotan politički čin".

Poražavajuće

- Dok se hiljade porodica danas s tugom prisećaju svojih najmilijih, izgubljenih domova i izbegličkih kolona, predstavnik Vlade Crne Gore prisustvuje događaju na kojem se "Oluja" obeležava kao pobeda. Takav potez zahteva jasno objašnjenje Vlade i odgovor na pitanja: u čije ime je predstavnik Crne Gore otišao u Knin i kakvu poruku time šalje srpskom narodu u Crnoj Gori? - saopštila je stranka čiji je osnivač i lider Dajković.

Poručeno je da je "posebno poražavajuće što ovakva odluka dolazi od vlasti u kojoj participiraju i politički predstavnici koji sebe nazivaju Srbima".

- Kad se približe izbori, puna su im usta srpstva, tradicije, Crkve i zaštite interesa srpskog naroda. Međutim, kada dođe trenutak da se pokaže minimum političkog dostojanstva prema žrtvama i prognanima, nastupa ćutanje. Ne tražimo od Crne Gore da se svađa s nekim niti da ugrožava odnose sa susednim državama, tražimo samo elementarno poštovanje prema ljudima koji su izgubili svoje najbliže i porodicama koje su u izbegličkim kolonama napustile svoje domove - piše u saopštenju.

Pokazan stav

Podsećamo, Crna Gora na proslavi "Oluje" u Kninu svoje izaslanike ima od 2018. godine, kad je ovu državu predstavljao vojni ataše, pukovnik Ivan Mašulović. Fotografije crnogorskog vojnika ispred hrvatske zastave izazvale su ogorčenje i osude u Srbiji.

Sedam godina kasnije, u avgustu 2025, ministar odbrane Dragan Krapović doneo je zvaničnu odluku da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore ne učestvuju na vojnoj paradi u Zagrebu, niti na proslavi u Kninu, nakon čega se prešlo na slanje diplomata nižeg ranga.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Crna Gora slanjem otpravnika poslova, kao predstavnika države u Knin, pokazala svoj stav.

- Crna Gora će biti u Kninu i to govori o zvaničnom stavu te države, što znači da nije važno u kom rangu je prisutna, to je njen zvaničan stav. Ovo je jasan signal da Crna Gora to prihvata. To što nije bila na obeležavanju godišnjice u Mrkonjić Gradu je takođe njihov stav. Ono što Crna Gora demonstrira time jeste jedna politika koja odudara od njenog nacionalnog bića i interesa. Imajući u vidu istoriju, položaj srpskog naroda u toj državi i činjenicu da je većina stanovništva srpske nacionalnosti i da više od 50 odsto govori srpski jezik i da je pravoslavne vere, pokazuje odudaranje od onoga što bi Crna Gora trebalo da ima u vidu - kaže Milivojević.

On izdvaja još jednu stavku koja, kako ističe, "bode oči".

- Tiče se stava prema "Oluji" i obeležavanju u Mrkonjić Gradu, kao i činjenice da je to najveći progon srpskog naroda u prošlom veku, zajedno s progonom Srba sa Kosova i Metohije... Time Crna Gora jasno pokazuje da nema u vidu nacionalno biće i obeležje koje bi trebalo da ima, a to je položaj i status srpskog naroda, koji je deo crnogorske i državnosti i nacionalnosti. Takođe, Crna Gora se u ovoj završnoj fazi pregovora o prijemu u Evropsku uniju odriče suvereniteta, i to na način koji zadire u pitanje njenog nacionalnog bića i na nečemu gde nema ni stabilnosti, ni u istorijskom ni nacionalnom smislu, Crne Gore, ni kao države, ni kao nacije, i to je vidljivo. A upravo to odricanje od suvereniteta pokazuje suštinu aktuelne politike koju vodi i objašnjava činjenicu da će biti u Kninu, a da neće biti tamo gde srpski narod obeležava najveći pogrom u drugoj polovini prošlog veka na ovim prostorima - ističe Milivojević.

Vučić: U budućnosti će biti još takvih odluka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka Vlade Crne Gore da učestvuje u hrvatskoj proslavi "Oluje", a da nikoga ne pošalje u Mrkonjić Grad na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u "Oluji", samo početak.

- U budućnosti će biti još takvih odluka, a Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine u Crnoj Gori došle promene koje će značiti drugačiji odnos prema Srbiji i srpskom narodu. Stvari će biti sve gore i sve lošije i ne treba to da nas iznenađuje, ali time moramo još veće poštovanje da pokazujemo prema Republici Srpskoj, a našem narodu u Crnoj Gori, koji je očajan zbog takvih postupaka, da pružimo podršku - istakao je predsednik Srbije tokom boravka u Republici Srpskoj.